Autoescola facultativa, bafômetro no carro: 5 projetos parados no Congresso

2) Bafômetro como item de série

Imagem: AFP - JEAN-PIERRE CLATOT via RFI

Outro projeto que está praticamente parado é o 1.437/2020, de abril de 2020, que obriga os automóveis a terem de série "um dispositivo sensível ao consumo de bebida alcoólica a partir da respiração do motorista e que o equipamento deverá estar vinculado ao sistema de partida do motor". Ou seja, um bafômetro. O objetivo é evitar, de cara, que condutores dirijam sob influência.

O PL de autoria do deputado Bosco Costa (PL/SE) foi anexado a outro, de 2018, que também pede a instalação do equipamento, para que ambos tramitem juntos. A última movimentação foi em outubro do próprio ano de 2020 e o projeto aguarda a criação de uma Comissão Temporária para análise do assunto e, quando esta for concluída, levada à apreciação do plenário.

De acordo com o autor do projeto, a medida "deve ser encarada como instrumento de preservação de vidas, já que continuamos a ver, diariamente, a morte de inúmeras pessoas em decorrência de motoristas que dirigem embriagados", defende o deputado Bosco Costa, que já foi presidente do Detran-SE.

3) Punição para divulgação de vídeos de infrações de trânsito