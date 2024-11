Carro de repasse: veja se é um bom negócio e quando venda pode ser ilegal

Se você já navegou por sites de compra e venda de automóveis provavelmente já se deparou com algum anúncio de "carro de repasse". Normalmente essas ofertas chamam bastante atenção dos visitantes por causa do preço abaixo do mercado.

O carro de repasse recebe esse nome por ser vendido (ou melhor, "repassado") no estado em que se encontra. Nestes casos, o anunciante não oferece qualquer garantia sobre motor, câmbio e demais componentes.

A prática difere do que as lojas de veículos fazem ao anunciar um automóvel. Normalmente o produto passa por reparos mecânicos ou estéticos antes de ser vendido, e quem compra possui uma garantia sobre o bem adquirido.