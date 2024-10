Scout: Volks revive marca 40 anos depois e lança SUV e picape eletrificados

Imagem: Divulgação

A Scout diz que as versões híbridas terão autonomia de 804 km, enquanto as elétricas alcançarão até 563 km.

A marca ainda afirma que os modelos têm "uma combinação de botões e maçanetas táteis" que devem "garantir interação intuitiva e de baixo esforço". Outras comodidades são iluminação de ambiente ajustável, display de tela dupla e um teto solar.

A produção dos carros está programada para 2027, com preços a partir de US$ 60 mil (R$ 343 mil), com reservas podendo ser feitas por US$ 100 (R$ 571).

