Marca de automóveis de campeão da F-1 e apresentador de TV vai à falência

Ele deixa implícito que mudanças de propriedade são esperadas, o que indicaria que Button ou Antstead poderiam sair do negócio.

No último ano, a marca chegou a vender seu Type 62-2 (baseado no Lotus Evora) em sua versão de pista por US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões) com 12 unidades. Ele tem motor V6 com 710 cv de potência.

