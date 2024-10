Coleção de carros raros sobrevive a tornado e é colocada à venda

A coleção inclui 33 veículos, com 29 sendo Chevrolet. Eles abrangem o período de 1955 a 2012. 13 dos carros são Corvettes, com o mais antigo sendo um modelo V8 de 1955. O leilão também terá 11 Camaros.

A coleção também inclui unidades do Impala, Biscayne, Scottsdale e SS. Fora dos Chevrolet, temos um Pontiac GTO Tri-Power 1965, um Plymouth Cuda restomod 1973, um Cadillac Allante 1987 e um Cadillac XLR 2004.

Não há estimativa de preços, mas acredita-se que muitos dos modelos possam passar de US$ 100 mil nos arremates. O leilão ocorre em 16 de janeiro de 2025.

