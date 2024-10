Bateria aguenta? Como é ter carro elétrico com alta quilometragem no Brasil

Para esclarecer essas e outras questões, o UOL Carros conversou com proprietários de automóveis elétricos com alta quilometragem e/ou com a cobertura das respectivas baterias se aproximando do fim.

Rafael Leonhardt, proprietário de um Tesla Model 3 Performance 2018 com 160 mil km rodados, afirma que as baterias do seu veículo estão com 88% de sua capacidade original e ainda proporcionam uma autonomia de 420 km após seis anos de uso - vale destacar que a Tesla não tem operação oficial no Brasil e os exemplares da marca que rodam no país vêm de forma independente - portanto não são cobertos por garantia oficial da montadora.

"A questão da recarga não muda com o tempo, continua na mesma velocidade e não gasta mais bateria só porque está com mais tempo de uso", garante.

Clemente Gauer, coordenador do Grupo de Trabalho sobre Segurança da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico) e dono de um Chevrolet Bolt EV 2019 com cerca de 100 mil km rodados, traz depoimento semelhante ao de Rafael.

"A bateria do meu Bolt continua com uma autonomia de cerca de 400 km, a mesma de quando era novo", afirma. Ele também destaca que a tecnologia das baterias evoluiu significativamente nos últimos anos, tornando-as mais duráveis e confiáveis.

O Bolt, diferentemente do Tesla, tem venda oficial da Chevrolet no Brasil desde o fim de 2019.