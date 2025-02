BYD renova empréstimo de carro elétrico para Lula e cede 20 veículos a STJ

A Câmara recebe sem custos uma unidade do BYD Tan. Já o TCU tem à disposição dois exemplares do sedã elétrico de 531 cv Seal, que sai por R$ 299.800. No caso do STJ, foram entregues 20 unidades do Seal. Além disso, a marca forneceu 20 carregadores wallbox de 7 kW cada e um carregador rápido de 60 kW.

Por meio do contrato de comodato, a BYD fornece seus carros gratuitamente por determinado período, em troca de exposição na mídia.

A Presidência afirma usar os elétricos para divulgar a pauta da transição energética e que a oportunidade de tê-los sem custo, além de economizar, permite estudar a compatibilidade de um carro elétrico com a logística do chefe do Poder Executivo.

STJ troca Azera e Fusion por BYD elétrico

O STJ justificou a atualização dos seus veículos por conta da idade avançada da sua frota atual, composta por dez exemplares do Hyundai Azera (usados desde 2015) e 24 do Ford Fusion (em atividade desde 2018).

Ambos os modelos já não têm garantia e o STJ alega dificuldade para encontrar peças de reposição. Os Ford Fusion, desde 2018, já passaram por 17 trocas de motores e três trocas de câmbio, afirma o órgão do Poder Judiciário.