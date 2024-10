Kit ladrão: como tática ajuda a evitar o pior durante assalto no trânsito

Instale um sistema de segurança veicular, como alarme ou rastreador.

Considere a utilização de películas nos vidros, sempre obedecendo as regras de trânsito; além de reduzir a visibilidade para o interior do veículo, a película pode oferecer uma barreira física adicional em caso de tentativa de quebra do vidro.

Seja discreto ao manusear itens de valor dentro do carro, mesmo com ele em movimento.

Ao estacionar, procure locais seguros e com bastante fluxo de pessoas.



Dados recentes da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo indicam que, na capital, cerca de 20 pessoas são assaltadas no trânsito por dia.

A Região Metropolitana de São Paulo concentra 70% dos roubos e furtos de veículos do estado, com mais de 46 mil casos apenas no último semestre do ano passado.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.