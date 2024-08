Radares que valem ouro: por que aparelhos viraram novo alvo dos bandidos

Questionada sobre estatísticas de roubos e furtos de radares, a CET respondeu ao UOL Carros com a seguinte nota:

"A Companhia de Engenharia de Tráfego esclarece que a apuração sobre os detalhes do delito fica a cargo da investigação e procedimento penal instaurado pela delegacia de polícia responsável pelo inquérito policial. A CET ressalta que, por contrato, todos os tipos de reparos nos equipamentos são de exclusiva responsabilidade das empresas contratadas. Sendo assim, é dever das empresas restabelecer o funcionamento do equipamento o mais breve possível, com objetivo de cumprir o contrato, bem como garantir a segurança viária por meio da fiscalização eletrônica".

O que dizem as leis

Marco Fabrício Vieira destaca que vandalismo de radares é crime de dano qualificado, descrito no Inciso III do Artigo 163 do Código Penal, que prevê de seis meses a três anos de prisão e multa, em caso de destruição, inutilização ou deterioração do equipamento.

"Além de crime, a depredação dos equipamentos de fiscalização causa prejuízos financeiros à administração pública, gerando gastos, além de causar prejuízo à segurança do trânsito", enfatiza Vieira.

