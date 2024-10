Tração humana e zero emissões: youtuber constrói carro dos Flintstones

Por segurança, o sistema de freios logicamente não foi retirado. Além de tirar as portas, Ali serrou a parte inferior da cabine exatamente para poder colocar os pés no chão, como Fred Flintstone no antigo desenho.

Depois de feita a parte mecânica, o modelo ainda recebeu uma decoração especial para se parecer como um veículo da idade da pedra, com rodas pintadas de cinza para parecerem rolos de pedras, toldo no teto e assentos com lençóis de tigre e zebra dentro do veículo.

No fim das contas, o carro conseguiu ser movimentado mesmo com três ocupantes.

Confira o vídeo:

