Etanol x gasolina: abastecer com álcool mais vale a pena em 15 estados

Depois de uma melhora no preço competitivo do etanol na primeira quinzena de setembro, o combustível manteve sua dianteira frente à gasolina em um levantamento feito pela empresa de logística e gestão de frotas Ticket Log fornecido com exclusividade ao UOL Carros. Nele, 15 dos 27 estados seguem tendo o etanol como mais vantajoso.

Em geral, abastecer com etanol foi considerado mais vantajoso em todo o Centro-Oeste, em quase todo o Sudeste, com exceção apenas ao Rio de Janeiro, e na maioria dos estados da Região Norte. Já no Nordeste e no Sul do País, a gasolina lidera.

Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil, disse: "estamos encerrando o mês de setembro com os preços médios da gasolina e do etanol em baixa no País. No acumulado do mês, o litro da gasolina foi encontrado à média de R$ 6,26, com redução de 0,32% ante o consolidado de agosto. Já o do etanol foi comercializado a R$ 4,23 no período, após uma redução de 0,47% ante o mês anterior".