Empurrômetro? Como é o serviço que oficinas oferecem e você deve recusar

Franieck, que já foi dono de um carro com 130 mil km rodados, diz que nunca solicitou o serviço e até hoje nenhum dos veículos que já teve requereu a limpeza.

"Essa cultura da limpeza vem do tempo do tempo do carburador, quando era preciso remover o depósito de resíduos que se formava. Com a melhora na qualidade do combustível, o surgimento da injeção eletrônica e a evolução dessa tecnologia, a limpeza em intervalos regulares já não é obrigatória", pontua.

Adeus, carburador

Especialista informa que os planos de manutenção programada não preveem a limpeza Imagem: Fabio Braga/Folhapress

Erwin Franieck destaca que a chegada da injeção multiponto contribuiu para isso.

"No fim dos anos 1980, os primeiros carros equipados com injeção eletrônica tinham apenas um bico e apresentavam mais problemas de obstrução. Em 1997, quando a frota inteira de automóveis nacionais abandonou o carburador, adotando um injetor para cada cilindro, o sistema eletrônico ficou muito mais preciso", aponta.