Seguro de carro elétrico ou híbrido é mais barato? Saiba o que muda

E é mais caro ou barato? Independentemente do tipo de motorização, o valor do seguro depende do preço e características do veículo, do perfil do motorista (incluindo idade e seu histórico de direção), o CEP pernoite e a existência ou não de condutores adicionais.

A bateria, uma das partes mais caras dos sistemas elétricos, pode ser um ponto de preocupação para quem busca um seguro para seu carro híbrido ou elétrico. O item, no entanto, está incluído na maioria das coberturas. Mas os executivos da Porto e da Allianz esclarecem pontos importantes ou as chamadas 'entrelinhas'.

"Conforme os termos contratados, pode abranger perda parcial, indenização integral ou roubo e furto. É importante ressaltar que, embora a apólice ofereça proteção contra danos acidentais e situações de roubo, ela não cobre problemas decorrentes de defeitos de fabricação ou manutenção interna", aponta Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da Allianz Seguros.

"A cobertura é aplicada inclusive em situações em que uma bateria seja comprometida diretamente em um acidente e cobre gastos superiores à franquia", diz Jaime Soares, diretor de Auto da Porto Seguro.

Outro ponto de investimento das seguradoras é a capacitação dos profissionais para lidar com essas novas tecnologias.

"A Porto Seguro investe desde o reboque com guincho especializado até a manutenção nas oficinas da rede credenciada. Há ainda protocolo específico de segurança e relacionado para veículos eletrificados, garantindo que o transporte e o atendimento técnico sejam realizados de forma segura, evitando riscos tanto para os profissionais quanto para os veículos", explica o diretor da Auto da Porto Seguro, Jaime Soares.