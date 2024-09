Três Lamborghinis resgatados de ferro-velho devem atingir preço milionário

Com histórias diferentes, os três foram comprados na Itália e importados antes do fim dos anos 1970 para os Estados Unidos.

O alvo da RM Sotheby's é que os compradores usem os carros como investimento, já que recentemente um Lamborghini Miura P400 SV 1972 restaurado foi vendido em um leilão da casa em junho por US$ 4,9 milhões (R$ 26,7 milhões) superando as expectativas.

