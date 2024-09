'Tesla brasileiro', carro da Lecar é flagrado pela primeira vez; veja

O novo modelo deverá dois motores, um a combustão e um elétrico. A unidade a combustão turboflex tem três cilindros e capacidade 1.0 da Horse (joint venture de Renault e Geely) com 122 cv e 22,4 kgfm. Ela é montada na dianteira.

Já o motor elétrico - mesmo utilizado no Renault Kardian - tem 163 cv e 26,3 kgfm e é montado nas rodas traseiras. O sistema de tração é o EREV (Extented Range Electric Vehicle), como são denominados os elétricos com autonomia estendida, quando o motor a combustão funciona como gerador. A tração é do motor elétrico.

O motor elétrico é abastecido por bateria de 18,4 kWh, podendo funcionar em modo 100% elétrico por 100 km e possui autonomia total de 1.000 km.

A Lecar visa ter uma fábrica em Sooretama (ES) para fazer o seu Model 459, com investimento que pode chegar a R$ 870 milhões.

