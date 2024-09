Mercedes rara de Michael Jordan é colocada à venda por uma fortuna

Imagem: Divulgação

O modelo - que teve apenas 150 exemplares - tem motor V8 supercharged de 5.4 litros que em vez de 617 cv produz potência de 641 cv, com seu torque pulando de 79,5 kgfm para 83,6 kgfm. Com isso, seu 0 a 100 km/h é feito em 3,6 segundos e ele pode alcançar 200 km/h em 10,2 segundos.

O SLR McLaren de Jordan é pintado em Crystal Antimon Grey Metallic e revestido em couro preto luxuoso, costuras vermelhas e fibra de carbono, porém não se sabe por quanto tempo ele o possuiu.

