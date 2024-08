Moscas brancas: 5 carros que tiveram apenas um exemplar emplacado em julho

O último é o Aston Martin Vantage. Com motor da Mercedes-Benz 4.0 V8 biturbo, ele possui 510 cv de potência e é uma versão do Safety Car utilizado em algumas corridas pela Fórmula 1 desde o ano de 2021. Seu preço é de R$ 2.650.000 segundo a tabela Fipe.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.