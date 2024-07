Nico Rosberg leva bronca da Mercedes ao desligar motor de novo supercarro

Dono de um dos 275 exemplares do Mercedes-AMG One, carro legalizado para as ruas feito pela montadora alemã com a unidade motriz que competiu na Fórmula 1, Nico Rosberg foi avisado de que desligou o motor do veículo de maneira errada em um vídeo em seu canal no YouTube.

O campeão de Fórmula 1 de 2016 não esperou a unidade chegar à temperatura ideal, o que se fosse feito seis vezes seguidas renderia um bloqueio do motor.

O que aconteceu

O hipercarro da Mercedes, que apesar de anunciado em 2017 só começou sua produção em agosto de 2022, chegou para o ex-piloto alemão Nico Rosberg, campeão mundial exatamente com a Mercedes em 2016.