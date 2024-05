Como as enchentes no Sul estão afetando até produção veículos na Argentina

A Volkswagen não interrompeu a produção, mas enfrenta dificuldades com o fornecimento de matérias primas na planta de Córdoba, onde são produzidos os caminhões da marca, motos Ducati e outros componentes.

"As inundações estão afetando, em especial, os fornecedores das indústrias. Falando da Volkswagen, até agora só temos problemas de logística com um fornecedor de aço da nossa planta em Córdoba. Mas estamos monitorando bem de perto com o time do Brasil porque com certeza o assunto vai ter mais repercussões", respondeu a assessoria de imprensa argentina do fabricante alemão.

Embora a produção em sua planta em Zárate, Argentina, não tenha sido afetada, a Toyota precisou implementar mudanças na importação da Hilux e da SW4, informando que o Centro de Distribuição de Guaíba (RS), voltou a operar normalmente apenas na última terça-feira.

"Atualmente, há 1.100 veículos (Toyota Hilux e Toyota SW4) importados da Argentina nas instalações, dos quais apenas 10 foram danificados pela enchente. Como medida preventiva para evitar atrasos aos clientes, a fabricante vai temporariamente alterar o destino dos embarques de seus produtos produzidos na Argentina de Guaíba (RS) para Vitória (ES). Com isso, na próxima semana 2.200 Toyota Hilux e Toyota SW4 serão embarcados por via marítima para o porto de Vitória".

Procurada, a Nissan afirmou que não há interrupções ou problemas na fábrica de Santa Isabel, em Córdoba, onde é feita a picape Frontier. Com fábrica em Pacheco, a Ford ainda não informou se houve algum impacto local.

