Fiat revela os primeiros carros híbridos flex da marca; veja quais são

A Fiat oficializou nesta sexta-feira que iniciará sua caminhada no mercado de veículos híbridos no Brasil. A marca confirmou que os SUVs Pulse e Fastback serão os primeiros modelos da marca a receber este tipo de motorização, com sistemas elétricos ao lado dos motores a combustão para aumentar a autonomia de seus veículos e diminuir a emissão de carbono.

O que aconteceu

A Stellantis, dona da Fiat, já havia adiantado que seus primeiros veículos híbridos flex estão em produção no Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais, e serão equipados com a tecnologia Bio-Hybrid.