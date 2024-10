Porsche lança novo Panamera com suspensão 'inteligente'; preços e versões

O novo Porsche Panamera fez sua estreia no mercado brasileiro. Contando com motorização híbrida, a novidade alemã chega em duas versões, 4 E-Hybrid e 4S E-Hybrid, com preços respectivamente de R$ 803 mil e R$ 922 mil. As mudanças desta terceira geração também são vistas em seu design.

O carro

O Porsche Panamera possui uma frente repaginada, com entrada de ar na parte superior da placa, design geral mais limpo, arcos maiores para os para-lamas e ainda novos faróis LED Matrix opcionais. Atrás temos um vidro mais inclinado, as lanternas possuem um novo desenho e o difusor é maior. As rodas são de 21 polegadas.

No conjunto mecânico, a versão Panamera 4 E-Hybrid tem motor V6 turbo de 2.9 litros com 304 cv de potência, com ainda um motor de 190 cv elétrico, totalizando 470 cv com torque de 66,3 kgfm. Ainda com câmbio PDK de oito marchas, o modelo vai de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos e chega a até 280 km/h.