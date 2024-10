Degrau acima do Corolla Cross: SUV premium da Toyota faz 17 km/l na cidade

Imagem: Divulgação

Além disso, recebeu novas baterias de íons de lítio, mais leves do que o sistema anterior metálico de níquel. Com capacidade de 9,1 kWh, tais baterias são recarregadas exclusivamente pelo motor a combustão e por meio do reaproveitamento da energia das frenagens e das acelerações.

Com as melhorias, a aceleração de zero a 100 km/h melhorou de 8,5 para 8,1 segundos, informa a fabricante, enquanto o consumo ficou um pouco mais baixo - na medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), o Lexus UX 300h tem médias de 17,3 km/l na cidade e de 14,9 km/l na estrada.

Vale destacar que o consumo mais baixo na cidade é resultante da propulsão híbrida - no ciclo urbano, o propulsor elétrico é mais acionado do que no rodoviário.

A transmissão do tipo CVT também é nova e troca as conexões mecânicas por um sistema "shift-by-wire", totalmente eletrônico, para trocas mais rápidas e suaves, de acordo com a fabricante.