Ranger elétrica empolga e chegará para desafiar chineses, diz CEO da Ford

Sobre a novidade, Farley disse: "já vi muitos produtos inovadores, mas a picape de médio porte certamente é uma das mais empolgantes". Ele ainda completou dizendo que o modelo possui "pacote incrível" e que corresponderá à "estrutura de custos de qualquer fabricante de automóveis chinês que esteja construindo no México no futuro".

Farley citou também que a nova picape fará parte da investida da Ford na "guerra global de preços" de veículos elétricos. Ele espera que "aproximadamente 150 novos modelos de EV cheguem à América do Norte até o final de 2026".

