Honda e Nissan anunciam fusão e devem formar 3ª maior montadora do mundo

As montadoras japonesas Honda e Nissan anunciaram nesta segunda-feira (23) as negociações para a fusão das duas empresas, que tentam recuperar o espaço perdido para a Tesla e os fabricantes chineses no mercado de veículos elétricos.

A operação criará a terceira maior fabricante de automóveis do mundo e permitirá uma expansão do segmento de carros elétricos e veículos. Os dois grupos anunciaram que tentarão estabelecer uma "holding única" nas negociações.

Honda e Nissan informaram que pretendem concluir o acordo de fusão em junho do próximo ano, mas o pacto provavelmente não implicará uma união entre iguais.