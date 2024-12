Renegade lidera casos: veja 10 SUVs mais roubados ou furtados de SP em 2024

O crescimento do mercado de SUVs tem cada vez mais feito estes modelos serem visados pelos ladrões. Mas quais seriam os preferidos dos bandidos? É isso o que traz um novo levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, fornecido com exclusividade ao UOL Carros e feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

Nele, vemos que o Jeep Renegade lidera com folga o ranking. O SUV compacto é seguido de seu irmão maior, o Jeep Compass, entretanto com uma diferença de mais de 400 ocorrências. O top 3 é fechado pelo Ford Ecosport.

Estatísticas

Dentro da região metropolitana de São Paulo, a cidade de São Paulo teve 5.221 ocorrências contra 531 em Santo André, 267 em São Bernardo do Campo e 194 em Guarulhos.

O Jeep Renegade em seus modelos de até dois anos teve um crescimento de 92% de ocorrências. Já furtos ou roubos para modelos de dois a cinco anos cresceram em 12%. Em 2023, o furto no mesmo período representava 60% das ocorrências, agora representa 84%. Em geral, as ocorrências subiram 25%.

Outros modelo que viu as ocorrências subindo substancialmente foi o Nissan Kicks, com 39% a mais do que no ano passado. O Honda HR-V viu as ocorrências crescendo em 4%.

Ocorrências para modelos de até dois anos ficaram em 827, para modelos de dois a cinco anos foram de 1.811, de cinco a 10 anos em 3.020 e acima de 10 anos em 1.333.