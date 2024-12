Até 17,7 km/l na cidade: os 10 SUVs flex mais econômicos de 2024

Se há um mercado que vive seu auge dentro do mundo automotivo em 2024, é o dos SUVs. Cobiçados pelo consumidor, a disputa para oferecer o melhor produto entre as marcas tem dado o tom do ano.

O UOL Carros traz a relação dos 10 modelos flex que menos consomem. O levantamento foi feito com base em dados do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

O Toyota Corolla Cross, líder do ranking, tem menor consumo na cidade do que na estrada por ter propulsão híbrida. No ambiente urbano, as frenagens recarregam as baterias, poupando mais combustível.

Como é feita a avaliação de consumo do Inmetro

O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular mede o consumo energético em MJ/km (megajoules por quilômetro) e também em km/l dos modelos comercializados aqui

Ou seja, avalia o gasto necessário de energia para determinado automóvel se locomover

Quanto menor for o gasto a cada km rodado, mais eficiente será determinado automóvel

A medição segue teste padronizado de consumo, em condições controladas, atribuindo nota que vai de "A", para os modelos mais eficientes, até "E", para os menos eficientes