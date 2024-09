Motos de luxo: veja os 10 modelos mais roubados ou furtados de SP em 2024

Um levantamento das motos com a partir de 500 cc mais furtadas ou roubadas na região metropolitana de São Paulo obtido com exclusividade pelo UOL Carros mostra mais uma vez a Honda CB 500 como o veículo este tipo mais visado atualmente.

O estudo feito pela empresa de rastreamento veicular Ituran, utilizando dados oficiais recentes disponíveis no site da Secretaria de Segurança Pública paulista do primeiro semestre, mostra o modelo japonês com mais que o dobro de ocorrências frente à segunda colocada.

Porém, em geral, o número de ações diminuiu em comparação com o mesmo período de 2023, com 1.978 ocorrências frente a 2.202 no último ano, com a proporção ficando em 74,94%/25,03% para os roubos frente a furtos.

Estatísticas

Segundo os dados, o período do dia que mais ocorrem ações é a noite (887), na frente da tarde (497), manhã (323) e madrugada (184).

O local onde aconteceram mais furtos e roubos foi o centro de São Paulo, com 51 ocorrências. Trinta e três não tiveram local informado, porém o top 5 é completado pelos bairros do Ipiranga (23), Tatuapé (22), Itaim Bibi (19) e Pinheiros, Santo Amaro e Vila Prudente (18).

A Rodovia dos Imigrantes foi o local mais perigoso, com 22 ocorrências, seguida da Fernão Dias (14), Regis Bittencourt (12), avenida das Nações Unidas e Anhanguera (11 cada). Setenta ações não tiveram local especificado.

São Paulo lidera as estatísticas (964 ocorrências), seguida de Guarulhos (85), São Bernardo do Campo (76), Campinas (74), Santo André (62 e Diadema (31).