Carros para PCD: o que pode mudar com as novas regras propostas pelo Senado

Alguns anos atrás, a compra de veículos por pessoas com deficiência (PCD) movimentava fortemente o mercado automotivo. Com isenções de tributos importantes para carros de até R$ 70 mil, diversas montadoras ofereciam ainda mais descontos e preparavam versões exclusivas para esse público.

Com o aumento do preço dos carros, no entanto, o benefício passou a não fazer mais sentido, mas agora volta ao centro das atenções com mudanças propostas pelo Senado, a partir da Reforma Tributária.

Como é hoje

Atualmente, as PCDs têm direito a isenções de impostos como o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) na compra de veículos. Há também a possibilidade de isenção parcial de ICMS e IPVA em alguns estados, dependendo das condições do comprador e do veículo. Essa política visa facilitar o acesso a automóveis adaptados ou acessíveis, promovendo autonomia e qualidade de vida.