Combustível em alta: quanto custa encher tanque dos carros mais vendidos

Novo Hyundai Creta Ultimate (Foto: Divulgação/Hyundai) Imagem: Novo Hyundai Creta Ultimate (Foto: Divulgação/Hyundai)

Capacidade do tanque: 50 litros

Custo com gasolina (R$ 6,27/l): R$ 313,50

Custo com etanol (R$ 4,27/l): R$ 213,50

Honda HR-V

Honda HR-V Touring Imagem: Divulgação

Etanol ou gasolina: qual vale mais a pena?

O etanol é uma opção mais barata por litro, mas o consumo do veículo deve ser levado em conta. A regra geral para saber se compensa abastecer com álcool é dividir o preço do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for menor que 0,70, o etanol vale a pena; se for maior, a gasolina é a melhor escolha.