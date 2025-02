Carro de enchente? Saiba como identificar para não comprar uma roubada

Os únicos casos em que pode valer a pena são aqueles em que a água não chegou a entrar no interior do carro ou não afetou partes eletrônicas e mecânicas, mas isso é difícil de saber com precisão.

E quem tem um carro que passou por enchente?

Se o seu carro foi atingido por uma enchente, a recomendação é ser transparente na venda. "O ideal é cobrar mais barato e colocar no contrato que o comprador está ciente da condição do veículo, para evitar problemas jurídicos no futuro", aconselha Menegon.

Muitas pessoas compram carros que passaram por alagamentos, mas, sem a informação correta, podem se sentir enganadas e até recorrer à Justiça.