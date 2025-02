Bom negócio? Por que você nunca comprará carro zero-km pelo preço anunciado

Se você já tentou comprar um carro zero quilômetro e percebeu que o valor final era consideravelmente mais baixo do que foi anunciado, saiba que você não é privilegiado e nem o rei da negociação. O preço de tabela divulgado pelas montadoras raramente reflete o custo real de transação. Na prática, varia de acordo com uma série de fatores como estoques, incentivos financeiros e até mesmo a região onde o veículo será vendido.

"Todas as montadoras têm cartas comerciais mensais. Elas são publicadas no início ou no finzinho do mês anterior e dão as condições pelas quais os veículos devem ser comercializados. Isso inclui bonificações, descontos de atacado e varejo, além de incentivos para quem dá um carro usado na troca", explica o consultor automotivo Cássio Pagliarini, da Bright Consulting.

Essas cartas comerciais definem preços sempre inferiores ao valor de tabela. Mas por que não ajustar o preço de tabela diretamente? Segundo Pagliarini, isso exigiria mudanças constantes.