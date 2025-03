VW Tera: como é o novo SUV popular que pode acabar com os hatches caros

O cuidado com os detalhes, como texturas nos plásticos externos, também chama a atenção e evita a sensação de simplicidade excessiva, ao menos na versão topo de linha High, com pacote Outsider, a qual tivermos acesso. Junto com o Nivus, o Tera pode ser considerado um dos modelos da VW com mais personalidade atualmente.

Cabine bem trabalhada e com salto na percepção de qualidade

No interior, o destaque é a textura dos plásticos, que dá maior sensação de qualidade Imagem: Divulgação

Se por fora o Tera mostra independência do Polo, por dentro ele mantém algumas semelhanças, mas com melhorias importantes. A Volkswagen se esforçou para reduzir a sensação de plástico duro, aplicando texturas diferenciadas no painel e nas portas. Os bancos na versão topo de linha High, com pacote Outfit, são de vinil.

O painel tem um layout exclusivo, mas mantém os elementos já conhecidos da VW como a central multimídia VW Play de 10 polegadas e o quadro de instrumentos digital. A versão mais completa tem recursos de conectividade, permitindo controlar funções do carro via aplicativo - algo que nem o T-Cross oferece ainda.

O grande ponto negativo fica para o espaço traseiro. Assim como Nivus e Polo, o entre-eixos de 2,56 metros limita o conforto para quem vai atrás. Embora seja maior que o Pulse (2,53 metros), perde para o Kardian (2,60 metros), que tem um pouco mais de folga para os passageiros.