Leapmotor: como são os elétricos chineses que a Stellantis trará ao Brasil

O preço no Brasil, no entanto, ainda depende de análises de mercado e da aplicação de impostos. O modelo é equipado com um motor elétrico de 109 cv e uma bateria de íon-lítio com capacidade de 41,3 kWh.

O T03 possui um design discreto, mas oferece um interior bem completo, com volante multifuncional revestido em couro, painel de instrumentos digital com tela TFT de 8 polegadas e uma central multimídia de 10,1 polegadas com conectividade Bluetooth.

Além disso, o modelo vem equipado com assistência de partida em rampas, câmera de ré, sensores de estacionamento frontais e traseiros, freio de estacionamento eletrônico, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, controle de cruzeiro e teto solar panorâmico. Ele competirá diretamente com o BYD Dolphin Mini e o Renault Kwid E-tech.

Leap C10

O Leapmotor C10 tem tamanho parecido com o de um Jeep Commander Imagem: Leapmotor/Divulgação

Trata-se de um SUV médio que se destaca por sua autonomia de 420 km (WLTP) e recursos avançados de segurança. Com um preço inicial estimado em 36.400 euros (cerca de R$ 224 mil) na Europa, possui dimensões robustas, com 4,74 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,83 metros, semelhante ao Jeep Commander.