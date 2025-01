Caoa Chery Arrizo 6 volta mais seguro; veja preço e itens de série do série

Híbrido leve

O modelo vem equipado com motor 1.5 Turbo Flex aliado a tecnologia híbrida 48V. Nesse sistema o alternador tradicional dá lugar a um gerador / motor BSC (Belt Starter Generator) e a energia é armazenada em uma bateria 48V, que é utilizada para auxiliar e aumentar o torque e potência gerados pelo motor à combustão, quando solicitado.

Na prática isso representa 10 cv de potência e 40 Nm (4,1 kgfm) adicionais para o veículo. Quanto a economia de combustível somente dirigindo. Vamos esperar. O sedã desenvolve 160 cv de potência e 25,5 kgfm de torque máximo combinado.

Imagem: Divulgação

O desenvolvimento do software e calibração do sistema de gerenciamento do motor, além da integração com o BSG e o algoritmo de carga e descarga da bateria 48V, levam a assinatura do time de engenharia local da CAOA.



O câmbio é CVT de 9 velocidades simuladas com seletor de marchas tipo Joystick, que promete, de acordo com a ficha da montadora, uma aceleração constante e mais suavidade na condução.