Toyota terá picape híbrida do Corolla para incomodar Fiat Toro no Brasil

É improvável que a Toyota lance um modelo totalmente novo com o atual 1.8 de apenas 122 cv no conjunto híbrido (HEV), como também não deve ter o motor 2.5 do conjunto plug-in que hoje puxa a RAV4. Essa opção elevaria o preço do produto e já foi descartada por fontes da empresa consultada pela coluna.

A entrada da Toyota nesse segmento acompanha o movimento de outras montadoras que estão querendo tirar clientes da Fiat Toro. Renault, Volkswagen e Hyundai também preparam ofensivas nessa área até o início de 2028.

Por se tratar da Toyota, que tem expertise no segmento de picapes e que consegue emplacar tudo o que lança no Brasil, as concorrentes precisarão de muito mais para barrar os planos dos japoneses. A própria Fiat terá que avançar na tecnologia de eletrificação com a Toro prevista para 2025. Se ficar parada no tempo, poderá ver seu reinado ruir.

