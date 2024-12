Visita à concessionária é ponto frágil na compra de um carro, diz estudo

Além disso, o especialista ainda aponta que as visitas subsequentes tendem a ser frustrantes para os consumidores, que já chegam com um nível de irritação elevado, pois se estão retornando à loja, é porque algo não foi resolvido na primeira vez. Sem contar o fator conhecimento.

O levantamento foi baseado em mais de 11 mil avaliações feitas entre junho e outubro de 2024 e incluiu marcas como Chevrolet, Hyundai, Toyota, Honda, Nissan, Volkswagen, entre outras.

Embora os consumidores relatem uma boa experiência em sua primeira visita às concessionárias, a satisfação despenca nas visitas seguintes. A análise da Decoupling revela que, enquanto a primeira visita costuma gerar uma avaliação média de 8,3 pontos (de 0 a 10), as visitas subsequentes caem drasticamente, com a média da indústria automotiva atingindo apenas 7,12 pontos.

Em contraste, outras etapas do processo, como a pesquisa de marca e a primeira manutenção, apresentam notas superiores, variando entre 7,3 e 8 pontos.

Esse decréscimo no índice de satisfação reflete um ponto crítico da cadeia de valor do cliente no setor automotivo: a interação repetida com as concessionárias, após a compra do carro, não consegue manter o mesmo nível de excelência percebido na primeira experiência.

Marcas com destaque

Apesar da insatisfação generalizada nas visitas subsequentes, algumas montadoras se destacam nesse aspecto. A Jeep lidera com a nota mais alta (8,58), seguida por JAC Motors (7,7), Honda (7,57), Caoa Chery (7,5) e BYD (7,43). A marca chinesa, aliás, além de figurar entre as mais bem avaliadas nas visitas subsequentes, também se destaca como a melhor classificada na primeira visita à concessionária, com uma nota de 8,3.