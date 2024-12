Anfavea: venda de carros tem forte alta e pode chegar a quase 3 mi em 2025

A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) projeta crescimento da produção e o Brasil poderá chegar bem perto dos 3 milhões de emplacamentos, disse na última coletiva do ano o presidente da entidade, Márcio Lima. Para isso, precisaria de uma taxa Selic de 9,25%. Por enquanto, só em sonhos.

O executivo fala que todas as projeções foram feitas com o dólar de R$ 5,7 o que não está em sintonia com o momento econômico, a reforma tributária e os automóveis ainda citados no imposto seletivo. O tal 'imposto do pecado'.

O setor automotivo brasileiro encerra 2024 com um desempenho positivo, alcançando o maior crescimento entre os principais mercados globais, impulsionado por um forte aumento nas vendas no segundo semestre do ano.