Chinesa GAC anuncia investimento em motores flex e aponta fábrica no Brasil

A montadora chinesa GAC anunciou nesta quinta-feira (5) um investimento de R$ 120 milhões em pesquisa e desenvolvimento (P&D) no Brasil, além do ingresso dos motores flex.

Além disso, o presidente da divisão internacional do grupo, Wei Haigang, confirmou sete carros para o país, dos quais três já estão homologados. A operação comercial larga no primeiro trimestre com 30 concessionários e mais 20 até o fim do próximo ano.

Cinco desses modelos, em testes no país e já apresentados aos candidatos da concessão, desembarcam no primeiro semestre - sendo que dois serão lançados no próximo período. As vendas da GAC iniciam no primeiro trimestre de 2025 e a fábrica fica para o ano seguinte. A maioria dos lançamentos é de SUV, como o GS8, ES9, Aion Y Plus (principal produto) e o GS3 Emzoom.