Eletrificação da Fiat pode ser leve, mas é passo importante para indústria

A Fiat fez muita festa e pompa para lançar seus dois primeiros modelos nacionais eletrificados, o Pulse e o Fastback, que ganharam, cada, duas versões híbridas. Nos comentários de publicações nas redes sociais, o que mais se lia eram críticas à escolha da tecnologia "híbrida leve" como primeiro passo na eletrificação no Brasil.

Antes de criticar, porém, o tipo de tecnologia definida pela líder de vendas do nosso mercado é importante situar e contextualizar o atual cenário da indústria automotiva brasileira.

As marcas tradicionais (leia-se Fiat, Ford, Chevrolet, Volkswagen e outras poucas) se viram em um cenário completamente novo com a chegada em massa de modelos eletrificados chineses. Não estou julgando se essas marcas dormiram no ponto ou se realmente não colocavam fé na aceitação do brasileiro na eletrificação.