40 km/l: híbrido da Toyota entra no livro dos recordes por baixo consumo

Gerdes, especialista em técnicas de condução eficiente, ofereceu algumas dicas para motoristas que desejam melhorar o consumo de seus veículos. Ele recomenda acelerações suaves ao partir de paradas e manter uma pressão uniforme no pedal do acelerador. Além disso, aliviar o pé do acelerador ao se aproximar de uma parada é uma tática simples, mas eficaz.

Lançado há mais de duas décadas, o Prius foi pioneiro na popularização dos veículos híbridos, combinando motores elétricos com os propulsores de combustão para otimizar o consumo de combustível, abrindo caminho para uma nova era de eficiência automotiva.

No Brasil, o Toyota Prius foi introduzido oficialmente em 2013, marcando a entrada da marca no mercado de veículos híbridos no país. Combinando um motor a combustão com um motor elétrico, trouxe a proposta de ser uma opção mais econômica e sustentável para os consumidores brasileiros, principalmente em um cenário de crescente preocupação com a eficiência energética e a redução de emissões de carbono.

O fabricante diz que atualmente o Prius não faz parte dos planos da marca no país e nós lamentamos isso. Logo agora que ficou bonito, estiloso e mais eficiente.

