Como é o 1º buggy elétrico 100% brasileiro que levará turistas em Noronha

O projeto engloba 14 veículos elétricos, utiliza energia limpa gerada por duas usinas solares instaladas na ilha pela Neoenergia. Juntas, as usinas têm capacidade de 100 kWp, três vezes maior do que o necessário para o carregamento dos veículos, com o excedente sendo injetado na rede de distribuição local.

Um sistema de armazenamento de energia com potência de 100 kW/215 kWh também foi implantado, assegurando o uso de energia limpa mesmo em períodos de baixa geração solar.

