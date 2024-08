BYD Yuan Pro tem estreia confirmada para setembro; veja detalhes do SUV

A BYD aproveitou o Festival de Interlagos para confirmar o lançamento do Yuan Pro no Brasil em 5 de setembro. O SUV, da mesma linhagem do Song Pro, é 100% elétrico e chegará em versão única ao mercado, antes da picape Shark.

Na Ásia, o carro tem um modelo a partir de 95 cv (mesma potencia do Dolphin). Porém, para o Brasil, deve virá na configuração mais cara com 177 cv. A autonomia promovida pelo conjunto elétrico alimentado pelas baterias ficará em torno dos 300 km.

A proposta da marca é explorar o acabamento a bordo, diferente do Yuan Plus, e apresentar um visual mais comportado, similar ao do SUV de luxo Tan.