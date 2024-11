Não basta pagar: veja infrações que pesam mais do que multas ao motorista

Após a remoção, o veículo só é restituído ao proprietário depois do pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estadia. Além, é claro, do reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.

Remoção é uma medida mais rara?

Assim como no caso de retenção, a remoção do veículo acontece quando ela está estabelecida, como medida administrativa, no dispositivo infracional do desvio praticado.

De qualquer modo, merece atenção o parágrafo 9º do artigo 241 do CTB. Ele aborda que não caberá remoção nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local da infração.

Assim sendo, a única diferença entre retenção e remoção é que, em casos de retenção, o agente de trânsito pode liberar o veículo, mesmo quando a irregularidade não é sanada. Em muitas das infrações em que a remoção é prevista, sequer é possível imaginar uma situação em que o veículo é de fato removido ao depósito.

Disputar corrida, por exemplo, é um desses casos. Se o motorista foi abordado, a irregularidade já foi cessada. Por isso, dificilmente haverá a remoção, mesmo que essa medida administrativa estiver prevista no dispositivo infracional.