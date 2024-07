Multas de trânsito nos EUA: veja diferenças em relação ao Brasil

E os valores das multas?

Cada estado americano também tem liberdade para estipular os valores das multas. Mas algumas infrações mais comuns costumam ter valores semelhantes a esses:

- Excesso de velocidade: $50 a $500, dependendo da velocidade excedida e do estado (no Brasil, a multa varia de R$ 195,23 a R$ 880,41);

- Celular ao volante: $20 a $150 (no Brasil, a multa é de R$ 130,16);

- Não usar cinto de segurança: $10 a $200 (no Brasil, R$ 195,23);

- Passar pelo sinal vermelho: $50 a $500 (no Brasil, R$ 293,47);

- Dirigir sob a influência de álcool: $500 a $2.000, além de possíveis custos judiciais, taxas de reabilitação, e aumento do seguro (em caso de reincidência, a multa fica mais cara e há o risco de prisão). No Brasil, a multa é de R$ 2.934,70 e a CNH é suspensa por 12 meses.

Curiosidades sobre regras de trânsito no EUA

As diferenças em relação ao Brasil não se limitam na pontuação das infrações e suas consequências. Algumas regras de trânsito dos EUA são bem diferentes em relação a aqui.

- Em alguns lugares, é permitido não utilizar capacete: no Brasil é item obrigatório para todo motociclista, em qualquer hora e lugar. No EUA, em alguns estados ele já não é nem exigido (como Illinois, Iowa e New Hampshire). Em outros, como Texas, Flórida e Pensilvânia, exigem que apenas os motociclistas abaixo de certa idade (geralmente 18 ou 21 anos) usem capacetes. Alguns estados também exigem que apenas os motociclistas com licença provisória ou permissão de aprendiz usem capacetes.