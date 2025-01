Alertas de mau negócio: 6 bons motivos para você não comprar um carro usado

Eu me impressiono com a falta de atenção com a manutenção desse sistema, que é das mais baratas. Basta aparecer o primeiro problema, como um vazamento, para que o motorista opte por apenas completar o reservatório com água pura, ao invés de solucionar o real problema.

Com o tempo, o líquido original, que é uma mistura de água desmineralizada com aditivo, vira apenas água.

Essa água pura é como um câncer para o motor, pois vai corroendo as galerias por onde passa, além de enferrujar componentes como bomba d'água e válvula termostática.

Sendo assim, caso você se depare com um reservatório completo apenas com água, ou até mesmo com a coloração do aditivo muito clara, o que indica proporção baixa do mesmo, evite a compra do carro.

Você pode até pensar que basta tirar essa água pura e adicionar a mistura correta, mas os estragos continuarão lá, e a conta do reparo nunca é pequena.

As oficinas mecânicas nem gostam de lidar com essa manutenção corretiva, pois sabem que, mesmo fazendo tudo do jeito certo, são grandes as chances de retorno do problema no curto prazo, por conta de novos vazamentos que podem aparecer.