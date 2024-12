Achados ou bombas? Veja se vale apostar nesses 6 carros que saíram de linha

Volkswagen Golf

Sempre que tenho contato com um Golf usado da última geração, volto a me impressionar com a qualidade construtiva do modelo, principalmente se compararmos com os Volkswagens atuais.

O Golf era muito caprichado até mesmo na configuração mais simples de sua versão de entrada. Sendo assim, ainda considero uma excelente opção no mercado, mas é preciso ter cuidado na hora de procurar um usado.

Praticamente todos dessa última geração foram equipados com turbo e injeção direta, nos motores 1.0, 1.4 e 2.0. Motores complexos como esses exigem cuidados extras com as manutenções, algo que nem sempre acontece com os usados. Com o passar dos anos, esses Golfs turbos podem ser catastróficos para o bolso de seus donos.

A exceção é a versão Comfortline de 2016, único ano em que o Golf foi equipado com motor 1.6 de aspiração natural. Foi considerado um mico quando novo, mas hoje vejo como uma joia no mercado de usados justamente por ser fácil de ser mantido e ter opções com câmbio manual ou automático.

Falando em câmbio, esse é outro ponto que o Golf pede atenção. É bom evitar as versões com motor 1.4 equipadas com o problemático câmbio automatizado, disponível até 2015.