Carros encalhados: por que preço baixo também afasta possíveis compradores

Por mais aquecido que o mercado de carros usados esteja hoje em dia, não faltam modelos "encalhados" nos classificados.

Geralmente, o vendedor culpa o próprio carro pelo fracasso comercial, o que pode ser verdadeiro. Entretanto, muitas vezes, ele é o culpado, por não saber precificar o próprio carro do jeito certo. Não estou falando somente de preços muito altos, pois acredite: valores muito baixos também podem afastar possíveis compradores.

Hoje em dia, é fácil encontrar no mercado referências de valores, mas é fundamental entender a realidade do carro que você tem na garagem. É comum que apenas o vendedor acredite ter uma raridade nas mãos, mas, no mundo real, pode ser que seu carro seja apenas mediano, ou até mesmo inferior à média do que o mercado oferece.