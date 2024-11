Correia da discórdia: como cuidar de item polêmico que domina carros atuais

Para que serve

Um automóvel conta com uma quantidade enorme de componentes, sendo que alguns são fundamentais para o bom funcionamento do motor. É o caso da correia de sincronismo.

Todo motor a combustão moderno com comando de válvulas no cabeçote utiliza correia dentada de borracha, ou corrente de comando de metal. No caso da segunda, não existe manutenção, já que é prevista para durar o mesmo tempo de vida do motor, pelo menos na teoria. Já a primeira, por ser de borracha, sofre mais com o uso e ação do tempo, por isso requer manutenção.

A escolha entre correia e corrente é feita nos primórdios do desenvolvimento de um motor, tendo vantagens e desvantagens que são avaliadas pelo fabricante para decidir o que utilizar.

Por muitos anos, era comum que a correia fosse um componente externo do motor, e a corrente interna, portanto banhada no mesmo óleo. Por ser de borracha, a correia tinha que ficar do lado de fora, já que borracha e óleo não combinam. Até que a Ford, em 2007, desenvolveu uma correia dentada de borracha, com componentes que suportam a presença de um óleo com aditivos específicos. Com isso pode colocar a correia para dentro do motor, e permitir que ficasse imersa no óleo. De lá para cá, outros fabricantes também adotaram essa tecnologia.

Quais carros usam no Brasil

Entre os carros novos, o motor 3 cilindros da Chevrolet, presente em Onix, Onix Plus, Tracker e Montana, e o motor 2.0 da Ford Ranger, são exemplos de carros bem vendidos que utilizam correia banhada a óleo.