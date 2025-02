Saída fake? A polêmica do ar-condicionado para quem vai no banco traseiro

Estamos passando por uma fase de muito calor em todo o país, e o equipamento mais desejado nos carros para enfrentar as altas temperaturas é o ar-condicionado. Funcionando bem, ele pode até ser dos mais simples, com comandos manuais, que já torna nossa vida mais confortável.

Para os que procuram ainda mais conforto, ele pode ser do tipo automático, ter controle individual para os passageiros, e também contar com difusores traseiros para uma distribuição mais eficiente da ventilação. Esses recursos estão cada vez mais populares, e com isso é normal que as pessoas critiquem quando não é oferecido em carros mais caros.

O que nem todos sabem é que muitos modelos que não contam com difusores traseiros tem dutos direcionados para os pés dos passageiros. Será que isso é suficiente para resfriar a cabine? É o que mostro no vídeo dessa semana.