Inmetro divulga nova lista com carros automáticos mais econômicos do Brasil

O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) divulgou a primeira lista de 2025 com o consumo de combustível dos automóveis à venda no Brasil atualmente.

A atualização, publicada no site do órgão, faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, responsável, também, por acrescentar ao para-brisa dos carros o famoso adesivo de eficiência energética, comum em eletrodomésticos. Ao todo, são avaliados quase 1.200 modelos, incluindo elétricos, híbridos, a gasolina e/ou álcool e a diesel.

A primeira lista de 2025 traz novidades importantes, como a presença cada vez maior de híbridos nacionais, como os novos Fiat Pulse e Fastback Hybrid, além de uma melhor noção do impacto do Proconve L8 (a 8ª fase do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores), que começou a vigorar em janeiro com normas bem mais rígidas para a emissão de poluentes das unidades zero-km.

Confira abaixo a relação atualizada dos dez carros automáticos flex com menor consumo em MJ/km do Brasil, segundo o Inmetro.

A lista considera a versão mais eficiente de cada modelo zero-quilômetro e coloca na mesma colocação veículos com média de consumo geral idêntica - traz, portanto, mais de dez itens. Por definição, inclui-se no ranking todos os carros que não têm transmissão manual, incluindo, portanto, veículos com câmbio CVT e de dupla embreagem.

Vale destacar que os primeiros colocados - Toyota Corolla e Corolla Cross - têm menor consumo na cidade devido ao conjunto híbrido, que utiliza muito mais o motor elétrico na cidade do que na estrada.

Como os motores elétricos têm eficiência bem superior aos propulsores a combustão, veículos eletrificados costumam ser mais econômicos na cidade do que nas rodovias, ao contrário do que normalmente acontece. No caso do Fiat Pulse, entretanto, há sistema híbrido leve e o ganho de eficiência urbana é mais modesto, não chegando a ultrapassar os números em cenário rodoviário.

Como é feita a avaliação de consumo do Inmetro

O PBE mede o consumo energético em MJ/km (megajoules por quilômetro) e também em km/l dos modelos comercializados aqui

Ou seja, avalia o gasto necessário de energia para determinado automóvel se locomover. Cada combustível tem determinada quantidade de energia por litro abastecido; os elétricos têm energia com base na eletricidade armazenada nas baterias

Quanto menor for o gasto a cada km rodado, mais eficiente será determinado automóvel

A medição segue teste padronizado de consumo, em condições controladas, atribuindo nota que vai de "A", para os modelos mais eficientes, até "E", para os menos eficientes. As notas A são dominadas pelos carros elétricos, imbatíveis ao transformar a energia em movimento.